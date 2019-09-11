Президент США Дональд Трамп заявил, что США не добиваются смены власти в Иране и рассчитывают, что смогут заключить соглашение с Тегераном, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не ищем смены режима. Мы думаем, что можем заключить сделку, но думаем также, что если мы ее не заключим, это тоже будет окей", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов общаться с руководством Ирана без предварительных условий.

Между США и Ираном в последние месяцы выросла напряженность на фоне выхода США из международного соглашения по атому и мер Тегерана по снижению уровня выполнения сделки. Также между Вашингтоном и Тегераном сохраняются трения по судоходству в Ормузском проливе, ракетной программе Ирана и предполагаемой США поддержке Ираном терроризма в ряде стран.

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