Глава Пентагона допускает участие ВС США в операциях против ИГ в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер допустил, что американские военнослужащие будут и дальше проводить операции против террористов группировки "Исламское государство" (ИГ) на сирийской территории, этот вопрос будет обсуждаться с союзниками. Слова Эспера приводит в воскресенье пресс-служба Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжим кампанию по борьбе с ИГ, если наши силы войдут в Сирию для выполнения таких задач, то будут иметь воздушное прикрытие, - отметил Эспер в беседе с сопровождающими его в поездке журналистами. - Так мы обычно делаем". "Все варианты и идеи необходимо взвесить, - сказал он. - Все вопросы необходимо обсудить с нашими союзниками, что я намерен сделать на военном уровне, как будет выглядеть новая фаза борьбы с ИГ".

По словам Эспера, приоритетным аспектом является безопасность вывода войск. "Мы работаем над деталями. Поэтому я намерен встретиться с нашими союзниками и партнерами [на следующей неделе в Брюсселе в штаб-квартире НАТО]", - добавил он.

На вопрос, сохраняется ли цель вывода всех войск из Сирии, министр ответил: "Все силы за исключением, как одобрил президент, [некоторого числа] на юге в районе Эт-Танфа".

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