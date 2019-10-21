Новый раунд торговых переговоров США и Китая пройдет 25 октября

21 октября 2019 23:06 (UTC+04:00)

Очередной раунд американо-китайских торговых консультаций на министерском уровне состоится 25 октября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

"Этим утром у нас состоялись переговоры на уровне заместителей [министров]. Министр [финансов США Стивен] Мнучин и я будем вести переговоры со своими [китайскими] коллегами в пятницу", - заявил он, комментируя торговый диалог с КНР на заседании кабинета министров в Белом доме.

"Наша цель заключается в том, чтобы этап номер один [торговой] сделки был готов, когда вы отправитесь в Чили", - добавил Лайтхайзер, обращаясь к президенту США Дональду Трампу и имея в виду его поездку на саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сантьяго 16-17 ноября.

11 октября Трамп объявил по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. Он добавил, что достигнутые договоренности будут "зафиксированы на бумаге". "Это займет, вероятно, три недели, четыре недели или пять недель. Как вы знаете, мы (США и Китай - здесь и далее прим. ТАСС) будем вместе в Чили на большом саммите (речь идет о саммите АТЭС). И, может быть, это (подготовка документа) произойдет тогда или, может быть, это будет примерно в то же время", - сказал президент.

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