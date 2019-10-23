США отменили санкции против Турции

23 октября 2019 21:23 (UTC+04:00)

Вашингтон отменяет санкции, введенные в отношении Турции в связи с начатой Анкарой военной операцией на северо-востоке Сирии. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я отдал министру финансов Стивену Мнучину распоряжение отменить все санкции, введенные 14 октября", - сказал глава вашингтонской администрации, выступая в Белом доме.

При этом американский лидер пояснил, что США будут готовы восстановить действие санкций в отношении Турции, если будут не удовлетворены ее шагами в Сирии. "Санкции будут отменены, пока не произойдет что-то, что нам не понравится", - пояснил президент США.

Трам заявил, что США существенно увеличат пошлины на турецкую сталь и другие импортируемые из Турции товары, если Анкара не будет выполнять взятые на себя обязательства по Сирии.

"Если Турция не будет выполнять свои обязательства, в том числе по защите религиозных и этнических меньшинств, а я искренне верю, что они будут [их выполнять], мы оставляем за собой право вновь ввести разрушительные [для Турции] санкции, в том числе существенно увеличить пошлины на сталь и все другие товары из Турции", - сказал американский лидер.

Трамп в среду призвал другие страны оказать Турции и Сирии помощь в укреплении контроля над границей между ними.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что в самое ближайшее время может встретиться с Эрдоганом
США 22:08
"Полмиллиона" Бриллиант Дадашевой вызвали ажиотаж в Турции (ВИДЕО)
Культура 18:39
Турция рассматривает возможность сотрудничества с Казахстаном в космической деятельности
Бизнес 18:26
Министр торговли США: Стремление Узбекистана в ЕАЭС может усложнить вступление в ВТО
Бизнес 15:56
John Deere может создать СП по производству сельхозтехники с Узбекистаном
Бизнес 12:49
Ведущий турецкий ритейлер одежды выйдет на рынок Азербайджана
Бизнес 12:46
Лента новостей
Евросоюз пока не решил, насколько готов отложить Brexit
Европа 22:36
Трамп заявил, что в самое ближайшее время может встретиться с Эрдоганом
США 22:08
Президент Генеральной Ассамблеи ООН прибыл с визитом в Азербайджан
Политика 21:51
Эльмар Мамедъяров встретился со своим иракским коллегой
Политика 21:30
Эльмар Мамедъяров встретился с замминистра иностранных дел Кении
Политика 21:16
Президент Ильхам Алиев: Мы должны выдвигать молодежь, давать им дорогу, чтобы они созревали и наше развитие было долгосрочным
Политика 20:54
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с государственным министром по иностранным делам ОАЭ (ФОТО)
Политика 20:00
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Ирана
Политика 19:55
Президент Ильхам Алиев: Никакое запугивание, никакая угроза не могут повлиять на нашу политику
Политика 19:53