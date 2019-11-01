Китай и США достигли консенсуса по "основным торговым вопросам"

Китайские власти достигли консенсуса по основным торговым вопросам с Соединенными Штатами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщила телекомпания CNBC.

По ее информации, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин, а также представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого "серьезно и конструктивно" обсуждались основные вопросы, необходимые для достижения торгового соглашения между двумя государствами. Кроме того, отмечает телекомпания, стороны обсудили график проведения будущих консультаций.

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