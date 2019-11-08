США предпочли бы отсутствие барьеров в торговле с ЕС

США предпочли бы отсутствие каких-либо барьеров в торговле с европейскими странами, но торговля должна выстраиваться таким образом, чтобы обе стороны могли наращивать благосостояние. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

США при администрации президента Дональда Трампа активно вступают в тарифные конфликты с другими странами мира. Главным противником сейчас выступает Китай, однако в Вашингтоне неоднократно выражали недовольство условиями торговли со странами ЕС.

"Я бы предпочел, чтобы мы не накладывали тарифы друг на друга. Да, мы тут сходимся во мнениях", - заявил Помпео, выступая в фонде Körber в Берлине.

Он напомнил, что Трамп выступает за то, чтобы в идеале между США и ЕС не было тарифных и нетарифных барьеров в торговле.

"Мы хотим повышения торговли с Европой, мы хотим повышения торговли с Индией, но мы хотим вести торговлю таким образом, чтобы это соответствовало истории свободной торговли во всем мире, где мы сотрудничаем, не пытаемся защищать свою промышленность, свободно и справедливо конкурируем. Будут европейские компании более успешны - пусть будет так. Иногда американские компании будут успешнее, а часто вы и не знаете, чья это компания, потому что акционеры представляют разные страны мира", - заявил Помпео.

Однако он добавил, что когда речь заходит о взаимодействии суверенных стран в торговле, "идея заключается в том, что торговля должна быть честной, свободной и основанной на взаимном подходе, с минимальными разногласиями, и должна обеспечивать конкуренции так, чтобы каждый из народов мог наращивать благосостояние".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.