Помпео пообещал усилить санкции против Ирана

23 ноября 2019 19:59 (UTC+04:00)

США введут новые санкции против Ирана из-за реакции властей на протесты. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео в интервью телеканалу Iran International, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как мы ввели санкции против министра связи Ирана, мы введем [новые] санкции, - сказал он. - Откажем им в визах, в другом всем тем, кто ведет себя как иранские лидеры. Мы введем комплекс санкций, что осложнит для режима [проведение нынешней политики] и повысит этому цену".

"Нынешние санкции - это прямой результат того, что иранское руководство отключило интернет. Они обрушили возможность иранцев говорить, общаться, их свободу <...> Власти пытались подавить протесты, - отметил Помпео. - Поэтому мы ввели санкции против ответственных за это. Продолжим это делать".

По утверждению госсекретаря, США лишь хотят, чтобы иранский народ был защищен и права человека соблюдались.

Министерство финансов США 22 ноября объявило о включении в свой санкционный список Азари Джахроми. По данным ведомства, министр причастен к ограничению доступа к интернету для граждан Ирана. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. Решение о блокировках было принято на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных трехкратным повышением цен на бензин.

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