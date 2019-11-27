Twitter готовит масштабную чистку учетных записей

Администрация Twitter начала рассылать предупреждения пользователям, не заходившим социальную сеть более полугода. Так, если до 11 декабря они не воспользуются логином и паролем для входа, их профили будут удалены. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Verge.

"Мы работаем над удалением неактивных учетных записей, чтобы предоставить пользователям Twitter более точную и достоверную информацию, которой они будут доверять. Мы убедительно просим людей активно пользоваться соцсетью после регистрации, что соответствует нашей политике в отношении неактивных учетных записей", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что процесс удаления профилей займет несколько месяцев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.