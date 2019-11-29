Трамп намерен встретиться с Макроном на саммите НАТО

29 ноября 2019 21:41 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне в начале декабря проведет отдельную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Ряд лидеров альянса заявили в ответ, что не разделяют таких оценок.

"Они (Трамп и Макрон) глубоко уважают друг друга. У них разные приоритеты относительно альянса. Президент (США) хочет, чтобы он был сильнее, а бремя расходов более адекватным. Думаю, президент Макрон все еще решает, что он хочет от этой группы (НАТО – ред.)", - сказал источник.

Он добавил, что США разделяют оценку слов Макрона со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга, что такие разногласия "это нормально в рамках демократических стандартов" среди членов НАТО, что происходит на протяжении последних 60-70 лет.

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