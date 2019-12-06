Трамп призвал послов стран СБ ООН к совместной работе по КНДР и Афганистану

Президент США Дональд Трамп на встрече с постпредами стран постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН призвал к совместной работе по денуклеаризации Корейского полуострова и урегулированию в Афганистане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент Трамп призвал постоянных представителей в СБ ООН совместно работать в решении глобальных вызовов - от денуклеаризации Корейского полуострова до мирных переговоров в Афганистане, - отмечается в тексте. - Президент также призвал предпринять меры для противодействия игрокам, угрожающим глобальной безопасности и процветанию".

Кроме того, Трамп заявил, что каждая страна должна внести свой вклад "в выполнении мандата СБ ООН по поддержке международного мира и безопасности".

Встреча с послами состоялась в связи с тем, что в декабре председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Соединенным Штатам.

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