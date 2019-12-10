Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

10 декабря 2019 00:46 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Это было свержение правительства, попыткой свержения, и в этом принимало участие множество людей. Их поймали и поймали с поличным", - заявил Трамп журналистам.

Он заявил, что ждет результатов расследования на ту же тему от спецпрокурора Джона Дарэма.

Генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц в обнародованном в понедельник докладе не нашел политической предвзятости в том, как ФБР вело расследование против членов штаба Трампа, хотя и нашел в действиях ФБР "серьезные ошибки".

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