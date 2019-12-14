Банк по ошибке перевел американке 37 миллионов долларов

Жительница Далласа за секунду стала мультимиллионершей: на ее банковский счет перевели 37 миллионов долларов. Впрочем, выяснилось, что эта была ошибка банковского служащего, отметили в издании Upi News, передает Trend со ссылкой на Рен ТВ.

Раш Баллун была шокирована, узнав свой остаток. О неожиданном открытии она сообщила мужу, и тот позвонил в банк.

В организации сообщили, что клиент внес депозит в иностранной валюте.

"Из-за колебаний обменных курсов все операции с иностранной валютой должны вводиться в систему вручную. Когда это происходило, сотрудник по ошибке ввел номер счета в поле суммы", - отметили в банке.

"Я была миллионершей. У меня есть скриншот, поэтому я могу об этом говорить", - заявила женщина.

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