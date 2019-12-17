Компании в США отказываются прекращать сотрудничество с Huawei

17 декабря 2019 15:10 (UTC+04:00)

Американские технологические компании отказываются выполнять требование властей США о прекращении сотрудничества с некоторыми китайскими компаниями, в том числе Huawei.
Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Financial Times.

В частности, по словам источников издания, госдеп обратился к операторам связи и производителям чипов в США с просьбой подписать свод принципов, которые фактически исключили бы работу с Huawei и, возможно, с другими компаниями.

Один источник сказал изданию, что принципы включали отказ от покупок продукции у компаний, которые, как считается, нарушили санкции, или к данным которых могли получить доступ местные спецслужбы. "Они были явно нацелены на Huawei", - сказал источник.

"После переговоров с госдепом представители отрасли проконсультировались с юристами, которые сказали им, что такое сотрудничество, исключающее глобального конкурента, может сделать их целью антимонопольного судебного преследования за действия в качестве картеля, и они отказались", - пишет газета.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

Минторг США в мае внес Huawei в "черный список", который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов. Так, в ноябре США в очередной раз продлили на три месяца разрешение американским компаниям на бизнес с китайской Huawei.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Проармянских конгрессменов обвинили в поддержке погрязшего в коррупции "Фонда Армении"
Политика 13:19
Туркменистан и Китай обсудили перспективы сотрудничества
Бизнес 10:25
Нефть торгуется у максимальных отметок с сентября на ослаблении торговых рисков
Энергетика 09:47
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новым спутником связи
США 08:31
США хотят обсудить с Турцией планы о закрытии базы Инджирлик
США 08:15
В Китае 14 горняков погибли из-за выброса газа на угольной шахте
Китай 07:59
Лента новостей
С участием Азербайджана будет обсуждено открытие железнодорожного маршрута в Узбекистане
Транспорт 15:21
Минэкологии Казахстана призвало Кыргызстан к сотрудничеству по спасению Арала
Казахстан 15:19
Азербайджанская семейная чета стала чемпионом мира среди профессионалов в Австрии (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:17
Создано Бакинское управление Госслужбы инспекции труда
Общество 15:13
Со следующего года в Азербайджане могут внедрить выездные социальные услуги - минтруда
Общество 15:11
Азай Гулиев: В Азербайджане очень актуально принятие законопроекта о социальных заказах
Общество 15:01
Узбекистан стал лидером по поставкам зелени в Украину и Россию, опередив Иран и Италию
Бизнес 14:55
Консорциум турецких компаний построит в Болгарии железнодорожную линию
Транспорт 14:55
В Грузии выросло производство электроэнерогии
Энергетика 14:50