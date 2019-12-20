В США одобрили первую вакцину против Эболы

20 декабря 2019 10:54 (UTC+04:00)

Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило использование в стране первой вакцины против смертельно опасного вируса лихорадки Эбола. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ведомство.

"Сегодня FDA объявило о разрешении на использование Ervebo, первой одобренной ведомством вакцины для предотвращения заболевания, вызванного вирусом Эбола, среди лиц от 18 лет и старше", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Как отмечает управление, случаи заболевания, вызванного вирусом Эбола, в США "очень редки". Зафиксированные случаи "были результатом заражения, полученного в других странах лицами, которые впоследствии прибывали в США, или медработниками, которые заболевали после лечения пациентов с этим заболеванием", отмечает ведомство.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке около пяти лет назад и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. В июле 2019 года ВОЗ квалифицировала вспышку вируса Эболы в Конго как чрезвычайную ситуацию международного масштаба.

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