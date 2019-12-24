Не менее 10 человек пострадали из-за взрыва в отеле в Нью-Гэмпшире

Взрыв произошел в отеле американского города Лебанон (штат Нью-Гэмпшир) во вторник, 10 человек пострадали. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, среди пострадавших - двое пожарных и восемь постояльцев. Их жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что причина пожара и последовавшего за ним взрыва пока не известна. В результате происшествия пятиэтажное здание сильно повреждено. Около 75 клиентов переселили в другую гостиницу.

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