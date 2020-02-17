Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в понедельник с космодрома в американском штате Флорида с группой интернет-спутников Starlink. На орбиту выводились очередные 60 спутников Starlink, которые призваны обеспечить жителей Земли интернет-связью.

"К сожалению, она не села на автономную платформу, но она совершила мягкую посадку на воду прямо рядом с судном. Так что, скорее всего, она цела. Напоминаю, что это (автономная посадка - ред.) наша вторичная задача. Мы сделаем еще одну попытку в следующий раз", - сказала она.

По техническим причинам видеотрансляция посадки первой ступени прервалась при ее входе в плотные слои атмосферы. Главная миссия по выводу в космос спутников связи Starlink выполнена успешно.

Это не первый раз, когда первая ступень ракеты промахивается и оказывается в воде. Аналогичный случай был в декабре 2018 года. Она тогда не пострадала и была успешно извлечена из океана.

Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.