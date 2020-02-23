Сандерс лидирует на собраниях активистов Демократической партии США в Неваде

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс с большим отрывом от остальных претендентов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии лидирует на собраниях активистов (кокусов) этой партии, проходящих в субботу в штате Невада. Такие оценки представила газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На встречах партийных активистов, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов или республиканцев. Встречи начались в 12:00 по времени западного побережья США.

По выкладкам газеты, Сандерс получает 54,6% голосов партийных активистов. На втором месте со значительным отрывом идет бывший вице-президент США Джозеф Байден (17,8%), на третьем - сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (9,6%). За ними следуют экс-мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж (8,5%) и миллиардер из Калифорнии Том Стейер (7,9%).

Эти выкладки отражают данные, поступившие более чем с 3% участков. Расклад сил может измениться до завершения собраний партактивистов. Однако "Нью-Йорк таймс", телекомпании Си-эн-эн, Эн-би-си и Эй-би-си единодушно прогнозируют уверенную победу Сандерсу.

Республиканцы, не проводящие кокусы в Неваде, направляют на свой съезд от этого штата 25 делегатов. Их голоса отданы нынешнему президенту страны Дональду Трампу. Такое решение было единогласно принято в субботу на заседании центрального комитета отделения республиканцев в Неваде.

Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов. На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.