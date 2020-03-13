Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет

Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Такой показатель стал худшим с 1987 года.

В середине дня индексы почти вдвое замедлили падение благодаря Федеральному резервному банку Нью-Йорка, который объявил об увеличении объема еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов в марте.

Однако уже через пару часов биржи вновь устремились вниз. Более того, даже после завершения торгов Dow Jones Industrial Average опустился до 9,99 процента.

На ситуацию также повлияло заявление президента Дональда Трампа, который ввел 30-дневный запрет на въезд в США из Европы из-за коронавируса. На этом фоне американские биржи уже открылись падением в семь процентов и были приостановлены на десять минут. После возобновления торгов индексы продолжили опускаться более чем на семь процентов.