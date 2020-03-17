Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink намечен на среду

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink американской компании SpaceX намечен на среду. Об этом сообщается в понедельник на странице компании в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Запуск Falcon 9 со спутниками Starlink, как ожидается, состоится 18 марта в 08:16 по времени Восточного побережья США", - указывается в заявлении. Изначально запуск с мыса Канаверал (штат Флорида) должен был состояться в воскресенье, 15 марта, однако был отменен за несколько секунд до старта. Как уточнил позднее у себя в Twitter основатель SpaceX Илон Маск, причиной отмены запуска стал "стандартный автоматический отбой, вызванный перерывом в поступлении данных во время проверки мощности двигателей".

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года.