США внесли в санкционный список пять иранских ученых

США внесли 5 учёных-ядерщиков из Ирана в список санкций, сообщил на брифинге во вторник госсекретарь США Майк Помпео, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В ответ на неприемлемую ядерную эскалацию иранского режима министерство торговли США добавило 5 иранских ученых в список санкций", - сказал Помпео. Имена ученых он не назвал.

По его утверждению, все 5 человек были задействованы в разработке ядерного оружия до 2004 года и до сих пор работают на правительство Ирана. Помпео добавил, что, с точки зрения США, "остаётся много вопросов о нераскрытых деталях прошлой ядерной деятельности Ирана".