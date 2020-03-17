США внесли в санкционный список пять иранских ученых
США внесли 5 учёных-ядерщиков из Ирана в список санкций, сообщил на брифинге во вторник госсекретарь США Майк Помпео, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"В ответ на неприемлемую ядерную эскалацию иранского режима министерство торговли США добавило 5 иранских ученых в список санкций", - сказал Помпео. Имена ученых он не назвал.
По его утверждению, все 5 человек были задействованы в разработке ядерного оружия до 2004 года и до сих пор работают на правительство Ирана. Помпео добавил, что, с точки зрения США, "остаётся много вопросов о нераскрытых деталях прошлой ядерной деятельности Ирана".
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