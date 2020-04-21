Трамп намерен подписать указ о временной приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп объявил 21 апреля, что в связи с пандемией нового коронавируса он намерен временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!" - написал глава вашингтонской администрации у себя в Twitter.

Других подробностей американский президент не привел.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 786 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 42 тыс. человек.