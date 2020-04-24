Трамп предложил Колумбии помощь в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с колумбийским коллегой Иваном Дуке предложил помощь в борьбе с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Трамп предложил предоставить жизненно важные ресурсы, чтобы помочь колумбийской системе здравоохранения. <...> Отношения между США и Колумбией остаются прочными, президент Трамп и президент Дуке договорились поддерживать тесную связь, когда мы пройдем через кризис [связанный с вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19", - говорится в сообщении.

"Оба лидера подтвердили важность своего стратегического партнерства для Западного полушария и необходимость продолжать работу по преодолению венесуэльского кризиса", - отметила пресс-служба Белого дома.

В свою очередь, Дуке заявил в четверг во время выступления в Боготе, что медицинская помощь от правительства США поступит в страну в течение следующего месяца.

"Соединенные Штаты заявили о том, что окажут поддержку нашей стране на данном этапе. Президент [США] Дональд Трамп предоставит нам некоторое оборудование. Мы ожидаем поставку в течение следующего месяца", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации. Президент Колумбии добавил, что речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких.

17 марта Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных рейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввести общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 11 мая. Первый случай инфицирования был зафиксирован в Колумбии 6 марта. По состоянию на 22 апреля, общее число заразившихся в стране составляет 4 356, умерли 206 человек, 870 выздоровели.