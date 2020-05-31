Секретная служба США и полиция заблокировали доступ протестующих к Белому дому

Секретная служба США и полиция Вашингтона не пускают протестующих, находящихся на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, к Белому дому. Об этом сообщили в субботу корреспонденты пула американского лидера Дональда Трампа, находящиеся в его резиденции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Секретная служба информировала о задержании шести человек во время протестов у Белого дома, начавшихся после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

Как сообщил телеканал CNN, протестующие исписали антиправительственными лозунгами автомобили американской Секретной службы, которые находятся около Белого дома. Некоторые из протестующих забрались на крыши ведомственных машин на улице Пенсильвания-авеню. В Секретной службе пока никак не прокомментировали телеканалу сложившуюся ситуацию.

Многочисленная акция протеста прошла в пятницу вечером в Лафайет-сквер перед Белым домом. По данным американских телеканалов, несколько тысяч демонстрантов выступали против произвола полицейских и требовали справедливости в отношении Флойда. Газета The Washington Post сообщала о небольших стычках с правоохранительными органами. Несколько демонстрантов были задержаны, остальные протестующие пытались помешать стражам порядка. В правоохранителей бросали бутылки с водой. Движение автомобилей на примыкающих к Белому дому улицах было ненадолго перекрыто, доступ в резиденцию главы государства был закрыт более чем на час.