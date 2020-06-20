США направили Китаю приглашение на переговоры по контролю над вооружениями

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проведет в Австрии 22-23 июня переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым по контролю над вооружениями, Китаю было отправлено приглашение принять в них участие. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Биллингсли отправится в Австрию 22-23 июня, чтобы обсудить на встрече с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым взаимно согласованные темы, касающиеся будущего контроля над вооружениями. Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китайской Народной Республике присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями", - отмечается в заявлении.