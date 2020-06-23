Bloomberg: США могут снова ввести пошлину в 10% на импорт алюминия из Канады

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения пошлины в размере 10% на импорт алюминия из Канады, если эта страна не ограничит экспорт данной продукции в Соединенные Штаты. Об этом сообщило в понедельник агентство деловых новостей Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным источников, США в случае неуступчивости Канады готовы объявить о пошлине на импорт алюминия уже 26 июня и ввести ее до 1 июля. В этот день вступит в силу новое торговое соглашение Канады, Мексики и США (USMCA), которое придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), действовавшему с 1994 года. Мексика первой ратифицировала новый договор, Трамп подписал его в конце января, позднее власти Канады завершили процедуру ратификации.

Согласно публикации, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер крайне недоволен наблюдающимся в стране спадом спроса и расценок на алюминий. В Вашингтоне считают подобную ситуацию следствием наращивания импорта данной продукции из соседних государств.

31 мая 2018 года министр торговли США Уилбур Росс заявил о введении с 1 июня таможенных пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. При этом в США был создан механизм, по которому американские предприятия могли подавать запросы о выводе из-под импортных пошлин приобретаемых ими в других странах стали и алюминия. В ответ на действия США ЕС обложил пошлинами ряд американских товаров.

В мае 2019 года Канада и Мексика договорились с США об отмене пошлин. С 8 февраля этого года США распространили на изделия из стали и алюминия те же тарифы, что и на сами металлы (25% и 10% соответственно).