Хиллари Клинтон уверена, что справилась бы с пандемией лучше Трампа

Соперница президента США Дональда Трампа на выборах главы государства в 2016 году Хиллари Клинтон уверена, что справилась бы с пандемией новой коронавирусной инфекции лучше него. Об этом она заявила в интервью подкасту издания The Hollywood Reporter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Мы не смогли бы остановить пандемию на наших границах так, как утверждал Трамп в начале, но мы уверены, что могли бы сделать лучшую работу, спасая жизни, моделируя лучшее, более ответственное поведение», — отметила Клинтон.

В настоящее время США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено почти 2,8 млн случаев заболевания, из них более 129 тысяч — с летальным исходом.