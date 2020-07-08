Конгресс США хочет запретить тратить средства на контроль над нефтью в Сирии и Ираке

Американские законодатели предлагают запретить Пентагону тратить выделенные федеральные средства на установление контроля над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это следует из проекта военного бюджета на 2021 финансовый год, обнародованного во вторник комитетом по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

"[Инициативой] запрещается [расходовать] средства на осуществление контроля над нефтяными ресурсами Сирии и Ирака", - говорится в пресс-релизе к документу.

Речь, в частности, идет о $700 млн, которые предлагается направить на предоставление помощи, в том числе обучение иностранных служб безопасности, нерегулярных вооруженных формирований и лиц, которые участвуют в деятельности, направленной на борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Помимо прочего, эти средства предназначены для поддержки иракских сил безопасности, курдских военизированных отрядов "пешмерга" и коалиции "Силы демократической Сирии".

В целом в программы международного сотрудничества в области безопасности конгрессмены предлагают вложить $1,14 млрд. В частности, $150 млн могут быть направлены на содействие безопасности в странах Балтии, $160 млн - на программы в Африке, $130 млн - на помощь государствам Центральной и Южной Америки, $105 млн - "на программы с Иорданией". Еще около $3 млрд предлагается выделить на помощь афганским силам безопасности при условии, что они "контролируются гражданским <...> правительством, которое защищает права человека, права женщин, не позволяет террористам использовать территорию Афганистана для создания угрозы США или американским союзникам".

Законопроекту еще предстоит пройти сложный процесс утверждения как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса. Только затем он поступит на подпись главе государства.