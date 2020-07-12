В США за сутки коронавирусом заразились более 71 тыс. человек

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом на территории США за минувшие сутки превысило 71 тыс. Об этом сообщило в субботу агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно распространенным сведениям, за минувшие сутки в Соединенных Штатах были выявлены 71 389 новых случаев заражения инфекцией. Таким образом рост числа зараженных по сравнению с прошлым днем составил 2,3%. На протяжении последней недели данные по этому показателю составляли в среднем 1,9%.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,5 млн человек, около 560 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, США лидируют среди стран как по числу инфицированных коронавирусом (свыше 3,22 млн человек), так и умерших (более 134 тыс. человек).