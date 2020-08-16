Адвокат Сноудена прокомментировал слова Трампа о помиловании его подзащитного

США 16 августа 2020 13:29 (UTC+04:00)
Адвокат Сноудена прокомментировал слова Трампа о помиловании его подзащитного

Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы проживающего в РФ экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, считает, что президент США Дональд Трамп должен прекратить уголовное преследование в отношении его подзащитного, а не помиловать его, так как он не совершал преступления.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, адвокат сказал: "Я хотел бы особо обратить внимание, что речь в данном случае не может идти о помиловании, а речь должна идти о прекращении любых преследований в отношении Эдварда Сноудена, поскольку он не совершал никакого преступления. Информация, которую он сообщил американцам и гражданам других иностранных государств, прежде всего была полезной, она была общественно значимой в части того, что спецслужбы США следят не только за американцами, но и за гражданами других иностранных государств" .

"Я думаю, что раз Трамп заговорил на эту тему, он разделяет эти ценности, эту позицию Эдварда Сноудена. И он спустя уже какое-то время понял, что преследование Эдварда Сноудена является незаконным. Поэтому я очень надеюсь, что позиция Трампа и его разбирательство в этом приведут к определенным правильным решениям в части прекращения всяких преследований".

Кучерена добавил, что помиловать можно только уже приговоренных фигурантов. "В данном случае все, что мы слышим на протяжении многих лет, - это риторика соответствующих должностных лиц США, которая направлена на унижение достоинства Эдварда Сноудена, нежели на желание разобраться и принять правильное решение", - считает адвокат. По его словам, если будут гарантии прекращения преследования Сноудена, то он вернется на родину, "так как любит США и готов работать на ее благо и благо всего человечества, так как у него есть опыт в защите прав и свобод граждан".

Как заявил в субботу на пресс-конференции в Бедминстере в штате Нью-Джерси президент США, он серьезно рассмотрит возможность помилования Сноудена, отметив, что вопрос о помиловании Сноудена является крайне противоречивым.

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