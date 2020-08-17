Трамп снова посоветовал использовать непроверенный препарат против коронавируса

Президент США Дональд Трамп рекомендовал Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрить использование экстракта олеандра в борьбе с коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщил портал Axios со ссылкой на главу компании MyPillow Майкла Линделла, участвовавшего в обсуждении вопроса в Белом доме в июле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам предпринимателя, Трамп в ходе встречи, на которой олеандрин был представлен ему в качестве потенциального лекарства от коронавируса, "по сути сказал", что "FDA стоит его одобрить". При этом сам Линделл, также поддержавший инициативу, владеет финансовой долей в компании, которая занимается разработкой препарата.

Как отмечает портал, подтвержденных данных об эффективности олеандрина в лечении пациентов с коронавирусом нет. Глава FDA Стивен Хан, несмотря на энтузиазм президента, пока не соглашается одобрять использование указанного средства.

До этого американский лидер неоднократно призывал к применению гидроксихлорохина (противомалярийного лекарства) при коронавирусе. В конце марта FDA выдало разрешение на использование этого препарата при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. В июне разрешение было отозвано на фоне многочисленных свидетельств о бесполезности гидроксихлорохина. В частности, о неэффективности и возможных побочных эффектах этого средства при применении его пациентами с коронавирусом информировала Всемирная организация здравоохранения.