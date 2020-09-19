Разведка США думает, что Иран будет вести себя сдержанно до выборов 3 ноября

Американские спецслужбы считают, что руководство Ирана решило до выборов в США 3 ноября воздержаться от каких-либо шагов, способных спровоцировать президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на решительные действия и повысить его шансы на переизбрание на второй срок. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным американских должностных лиц, разведка США пришла к выводу, что иранское руководство до начала ноября не станет реагировать на очередные угрозы или санкции Вашингтона. Исключение сделано только для киберпространства. Данные американской разведки также указывают на то, что Тегеран отменил составленный еще год назад план, предусматривающий проведение этой осенью демарша, способного снизить шансы Трампа на переизбрание. Речь шла о какой-либо акции в Персидском заливе, способной негативно отразиться на добыче нефти на Ближнем Востоке и посеять панику на финансовом рынке непосредственно перед всеобщими выборами в Соединенных Штатах.

Согласно публикации, американская разведка полагает, что Тегеран счел подобные действия неэффективными в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Любая акция со стороны Ирана, наоборот, даст повод администрации Трампа предпринять военные действия и таким образом повысит шансы республиканца на переизбрание, считают американские спецслужбы.