Топ-менеджер Oracle во время переговоров по TikTok выделил $250 тыс. на поддержку сенатора

США 18 октября 2020 06:15 (UTC+04:00)
Топ-менеджер Oracle во время переговоров по TikTok выделил $250 тыс. на поддержку сенатора

Американский предприниматель Ларри Эллисон, являющийся одним из основателей и руководителей корпорации Oracle, в то время, когда она проводила консультации о приобретении части соцсети TikTok, направил $250 тыс. на поддержку влиятельного сенатора-республиканца. Об этом сообщил в субботу интернет-портал The Verge, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он приводит данные избирательной комиссии, согласно которым Эллисон 14 сентября направил пожертвования в размере $250 тыс. политическому комитету, который добивается переизбрания сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина). Этот законодатель, являющийся председателем юридического комитета верхней палаты Конгресса США, считается одним из ближайших соратников американского лидера Дональда Трампа.

Президент США 19 сентября заявил журналистам, что одобрил покупку корпорациям Oracle и Walmart американского сегмента TikTok у китайской компании ByteDance. Позже он уточнил, что дал лишь "предварительное согласие" на указанную транзакцию. На приобретение части TikTok до этого претендовала также компания Microsoft.

Согласно оценке The Verge, перевод крупной суммы Эллисоном на поддержку сенатора в указанный момент является необычным. Грэм ранее заявлял, что участвовал в обсуждении с Трампом мер в отношении TikTok.

Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. В августе Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с TikTok активов на территории США.

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