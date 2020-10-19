Более 20 человек спасли с тонущего судна у побережья Флориды
Команда круизного лайнера спасла 24 человека, в том числе двух детей, с небольшого тонущего судна в Атлантическом океане примерно в 60 км от юго-восточного побережья штата Флорида. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал ABC.
По каким именно причинам начало тонуть судно, не уточняется. 24 человека первоначально взяли на борт круизного лайнера Carnival Cruise Lines. Позже их приняли на борт судна Береговой охраны США.
Американские власти в марте ввели запрет на работу круизных судов и посадку на них пассажиров из-за распространения коронавируса. На борту лайнера Carnival Cruise Lines были лишь члены команды.
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