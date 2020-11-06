Власти США одобрили продажу беспилотников ОАЭ на $2,9 млрд

Госдепартамент США уведомил Конгресс, что одобряет продажу Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) 18 беспилотников MQ-9. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, стоимость сделки составит порядка $2,9 млрд.

29 октября агентство Bloomberg сообщило, что Госдепартамент также поддержал продажу ОАЭ 50 истребителей F-35 на сумму $10,4 млрд.