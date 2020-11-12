Берни Сандерс заявил, что согласился бы стать министром труда в администрации Байдена

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс готов будет стать министром труда в администрации демократа Джозефа Байдена, если ему поступит такое предложение. Соответствующую позицию Сандерс озвучил, выступая в среду в эфире телекомпании CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу сделать все возможное, чтобы защитить находящиеся в этой стране под угрозой семьи трудящихся - будь то в Сенате [Конгресса США] или в администрации Байдена. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Сандерс в ответ на соответствующий вопрос ведущего. "Воспользуюсь ли я полномочиями, которые позволят мне защищать и бороться за права семей трудящихся? Определено да"! - подчеркнул он.

Сандерс наравне с Байденом претендовал на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. 8 апреля он вышел из предвыборной гонки, после чего Байден остался фактически единственным претендентом на президентский пост от демократов. Сандерс поддержал его кандидатуру.

Газета Politico ранее представила список политиков, которые, как ожидается, могут возглавить федеральные ведомства в администрации демократа Байдена, который, согласно оценкам ведущих СМИ, одержал победу на президентских выборах в США. В частности, издание указывало, что Сандерс может занять пост министра труда.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу Байдена. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, республиканец Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 290 (для победы необходимо 270). Байден уже объявил о своей победе на выборах, в то время как Трамп заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.