В Аризоне не разглашали место проведения голосования выборщиков из-за угроз в их адрес

США 15 декабря 2020 03:05 (UTC+04:00)
В Аризоне не разглашали место проведения голосования выборщиков из-за угроз в их адрес

Власти штата Аризона не разглашали место проведения голосования членов коллегии выборщиков на фоне участившихся в последнее время угроз их безопасности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в эфире телекомпании CNN секретарь штата, демократ Кэти Хоббс.

"На протяжении прошлой недели мы наблюдали за тем, как накалилась риторика и участились угрозы, поэтому мы решили перенести [место проведения голосования] ради всеобщей безопасности", - указала она. Традиционно голосование выборщиков Аризоны проходит в здании законодательного собрания штата в его столице - городе Финикс.

"С момента проведения выборов я говорила о том, что нападки, безосновательные обвинения и подрыв целостности избирательного процесса являются угрозой демократии", - указала Хоббс в ответ на просьбу ведущей прокомментировать попытки представителей Республиканской партии оспорить результаты выборов в этом штате.

Ранее все 11 членов коллегии выборщиков Аризоны поддержали демократа Джозефа Байдена в качестве следующего президента США. Согласно официальным результатам, Байден получил в Аризоне 49,4% голосов избирателей, республиканец Дональд Трамп - 49,1%.

После состоявшихся 3 ноября выборов представители Трампа подали иск в суд Аризоны. Они настаивали на том, что некоторые из бюллетеней там не были засчитаны. Позже республиканцы отказались от этого иска, поскольку посчитали разбирательство бесперспективным. Местные власти настаивали на том, что массовых нарушений в штате не было.

Результаты голосования коллегии выборщиков должны быть 6 января утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

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