Тесты на COVID-19 в США могут начать требовать от прибывающих не только из Великобритании

Власти США могут ввести обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих в США не только из Великобритании, но и из других стран. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

По его данным, представители ведомств США обсуждали этот вопрос с американскими авиакомпаниями в ходе телефонного разговора. Источники Reuters отмечают, что решение об увеличении списка стран, при въезде из которых в Соединенные Штаты необходимо будет предоставить отрицательный тест на коронавирус, может быть принято Белым домом уже на следующей неделе, однако пока неясно, когда новые ограничения вступят в силу. Агентство не уточняет, на прибывающих из каких стран может быть распространено требование.

Для приезжающих из Великобритании оно было введено на фоне выявления в ней нового варианта коронавируса. Чтобы быть допущенными на рейс, все пассажиры теперь обязаны предоставлять отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанного не более чем за три дня до поездки. Принимаются результаты как ПЦР-тестов, так и тестов на антитела. Новое правило распространяется в том числе на граждан США.

В марте этого года президент США Дональд Трамп ввел ограничения на въезд в страну лиц, побывавших в последнее время в государствах Шенгенской зоны, в Ирландии, Великобритании и Бразилии. До этого аналогичные меры были введены в отношении Китая и Ирана. Они, однако, распространяются только на иностранцев. Американские граждане, возвращающиеся из этих стран, могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр.

В США первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса был зафиксирован во вторник в Колорадо. В среду телекомпания CNN сообщила, что в этом штате, предположительно, нашли второго носителя новой разновидности вируса.