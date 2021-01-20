Дэвид Норкуист начнет исполнять обязанности главы Пентагона с 20 января

Первый заместитель министра обороны США Дэвид Норкуист со среды временно будет исполнять обязанности главы Пентагона в администрации демократа Джозефа Байдена. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил на брифинге сотрудник американского оборонного ведомства Томас Мьюир, ответственный за процесс передачи полномочий новой администрации.

"И. о. министра обороны с полудня завтрашнего дня (21:00 GMT+4) будет Дэвид Норкуист", - сказал Мьюир. Он добавил, что Джон Уитли будет временно исполнять обязанности министра Армии (Сухопутных войск), Томас Харкер станет и. о. министра ВМС, а Джон Рот - и. о. министра ВВС.

В полдень в Вашингтоне должна состояться инаугурация Байдена.

На прошлой неделе газета Defence News сообщала, что Норкуист будет временно возглавлять Пентагон до утверждения Конгрессом США кандидатуры генерала Ллойда Остина на пост министра обороны США.

В настоящий момент и. о. главы Пентагона является Кристофер Миллер.