Госдеп: США ждут конструктивных предложений Ирана в ответ на свою готовность к переговорам

Новая американская администрация ждет конструктивных предложений иранских властей в ответ на подтвержденную Вашингтоном готовность к переговорам по ядерной проблеме Тегерана. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя данные о начале обогащения урана на новых центрифугах в Натанзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства США прежде всего повторил, что терпение Вашингтона по данному вопросу не безгранично, как уже предупреждали прежде американские должностные лица. Он, однако, отказался пояснить, как долго нынешнее правительство США готово ждать. "Я бы не хотел определять это в количественной форме. <...> Я бы также повторил, что мы сделали предложение, мы сделали предложение взаимодействовать [с Ираном] добросовестным образом на переговорах в формате "пять плюс один" (постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия - прим. ТАСС). Мы видели различные публичные комментарии иранцев на этот счет. Мы ждем конструктивного предложения со стороны Тегерана", - отметил Прайс.