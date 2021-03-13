В США сделано свыше 100 млн инъекций от COVID-19
В США людям сделали уже свыше 100 млн инъекций от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
По их данным, всего было сделано 101 млн 128 тыс. уколов. Кроме того, в США поставили 133 337 525 доз вакцины против COVID-19.
Отмечается, уже 35 000 159 человек в стране прошли полный курс вакцинации.
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