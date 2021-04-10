В США остаются невостребованными сотни тысяч доз вакцины от коронавируса

Власти многих штатов США откладывают заказы предназначенных для них сотен тысяч доз вакцины от нового коронавируса, несмотря на высокое число случаев заражения инфекцией в стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в статье, опубликованной в субботу в газете The Washington Post.

Штаты, согласно правилам, должны направить федеральному правительству заявку на получение доз препарата, полагающихся им, исходя из числа проживающих на их территории совершеннолетних американцев, а также имеющихся на складах запасов, которые регулярно пополняются. Как отмечает издание, власти штатов называют различные причины такого рода задержек на фоне высоких темпов распространения нового коронавируса. Они обычно указывают на проблемы, вызванные использованием двухкомпонентной вакцины, отказом населения прививаться, кадровыми вопросами, а также на проблемы при контактах между властями на местах и федеральным правительством.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 31 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 561 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.