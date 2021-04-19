США заявили, что половина взрослого населения получила первую прививку от COVID-19

США 19 апреля 2021 03:57 (UTC+04:00)
США заявили, что половина взрослого населения получила первую прививку от COVID-19

Половина взрослого населения в США получила по крайней мере одну прививку от COVID-19, объявило правительство в воскресенье. Об этом сообщает Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Почти 130 миллионов человек в возрасте 18 лет и старше получили хотя бы одну дозу вакцины (50,4% взрослого населения), сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний. Почти 84 миллиона взрослых, или около 32,5% населения, были полностью вакцинированы.

США преодолели отметку в 50% всего через день после того, как число погибших от коронавируса в мире превысило 3 миллиона человек, согласно итоговым данным, собранным Университетом Джона Хопкинса.

Ранее Центры США по контролю и профилактике заболеваний сообщили о том, что одна пятая часть населения страны полностью привита от коронавируса. При этом около 112 млн человек получили первую дозу тех вакцин, которые требуют введения двух доз препарата

Президент США Джо Байден 29 марта заявлял, что к 19 апреля смогут привиться 90% взрослого населения США. В январе он поставил цель сделать 100 млн прививок за первые сто дней на посту президента.

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