SpaceX выиграла контракт на отправку груза НАСА на Луну в 2023 году

Частная аэрокосмическая компания SpaceX получила контракт на отправку на Луну в 2023 году посадочного аппарата Blue Ghost, на котором будут размещены полезные нагрузки агентства НАСА. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте компании Firefly Aerospace.

Firefly Aerospace украинского бизнесмена Максима Полякова получила контракт с НАСА на $93,3 млн на доставку груза на поверхность Луны в 2023 году на посадочном аппарате Blue Ghost в феврале этого года.

Отмечается, что Blue Ghost (названный так в честь редкого светлячка Phausis reticulata) обеспечит все этапы доставки полезной нагрузки: транзит к Луне, выход на лунную орбиту и доставку на поверхность.

Вся миссия должна быть завершена за один лунный световой день, который длится около 14 земных дней.

В дополнение к полезному грузу от НАСА аппарат доставит еще более 50 кг коммерческого груза.