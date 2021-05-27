Число убитых при стрельбе в Калифорнии увеличилось до девяти
Число жертв стрельбы возле железнодорожного депо в городе Сан-Хосе (штат Калифорния) увеличилось с восьми до девяти человек. Об этом в четверг сообщил телеканал NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, пострадавший был доставлен в среду в больницу в критическом состоянии. Позднее он умер.
В среду сотрудник местного транспортного управления открыл стрельбу возле железнодорожного депо в Сан-Хосе. Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли восемь человек, среди которых были сотрудники управления. Правоохранительные органы проводят в Сан-Хосе расследование с целью установить мотивы действий стрелявшего, который, по данным американских СМИ, покончил с собой. Изначально сообщалось, что полицейские ликвидировали преступника.
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