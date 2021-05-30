В США арестовали обвиняемого в краже почти 192 аппаратов ИВЛ

В США арестовали Йоэлвиса Эрнандеса, обвиняемого в краже 192 аппаратов ИВЛ. Об этом сообщает CNN, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Эрнандес был задержан в техасском городе Дель-Рио. Ранее также был арестован его возможный сообщник Луис Монтеро. По данным правоохранительных органов, обвиняемые угнали прицеп с 192 аппаратами ИВЛ со стоянки в аэропорту Майами 9 августа 2020 года.

Украденная техника предназначалась для больницы в Сальвадоре в рамках гуманитарной помощи. Ее стоимость оценивается в $3 млн.

В сентябре прошлого года ФБР назначило награду в $5 тысяч за информацию об Эрнандесе, которая могла бы помочь в его задержании. Тогда предполагалось, что подозреваемый может скрываться в штате Флорида, где он проживал. В ориентировке ФБР указывалось, что Эрнандес имеет связи с Кубой.