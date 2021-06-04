ФБР проводит расследование в отношении руководителя Почтовой службы США

Сотрудники ФБР проводят расследование в отношении руководителя Почтовой службы США Луиса Деджоя, разбирательство касается привлечения средств на проведение политических кампаний. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам источников издания, ФБР интересует участие в указанной деятельности сотрудников базирующейся в штате Северная Каролина компании New Breed Logistics. Деджой управлял ей до того, как в 2020 году был назначен на пост руководителя Почтовой службы США предыдущим американским президентом Дональдом Трампом. Деджой ранее активно занимался сбором средств в интересах Трампа и других республиканцев.

Официальный представитель Деджоя Марк Коралло подтвердил, что Минюст США проводит расследование. По словам Коралло, разбирательство касается пожертвований на политические цели со стороны лиц, которые были подчиненными Деджоя, когда он работал в частном секторе. "Он всегда тщательно соблюдал законы относительно пожертвований на кампании и никогда сознательно не нарушал их", - заверил Коралло.

По сведениям издания, следователи побеседовали с рядом его бывших и действующих подчиненных. Им задавали вопросы, касающиеся сбора средств на проведение политических кампаний. Самому Деджою была направлена судебная повестка. Сотрудники ФБР рассчитывают получить от него некие сведения.

Как сообщала ранее газета The Washington Post, некоторые сотрудники New Breed Logistics в прошлом жаловались на то, что Деджой и его окружение вынуждает их предоставлять средства на агитацию в пользу политиков-республиканцев. Данные сотрудники также утверждали, что компания выплачивала премии в обмен на такие пожертвования.

Каких-либо обвинений Деджою пока не предъявили. Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов в четверг спросили, считает ли президент США Джо Байден, что Деджою следует уйти в отставку. Псаки ответила, что принимать решения по этому делу следует Министерству юстиции США.