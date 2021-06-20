Американский авианосец испытали подводным взрывом

Американский авианосец Gerald R. Ford испытали взрывом подводной бомбы, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Как сообщает The Drive, таким образом планировалось проверить надежность всех систем судна.

По данным издания, в общей сложности для испытаний, как правило, проводят три подводных взрыва. Первый прошел 18 июня неподалеку от побережья Флориды. Сотрясение, которое он вызвал, составило 3,9 балла по шкале Рихтера.

Испытания должны были показать, как системы и экипаж авианосца отреагируют на сильный взрыв, произошедший в непосредственной близости от корабля. На судне установили специальное оборудование, которое должно было фиксировать данные всех систем, от бортовых компьютеров до ядерного реактора. Тест должен был показать и то, насколько экипаж авианосца готов к устранению повреждений.

Отмечается, что испытания необходимы и для того, чтобы понять, как авианосец поведет себя в случае успешной атаки. Тестовый взрыв позволяет найти его слабые места и устранить их.

Авианосцы типа Gerald R. Ford — многоцелевые атомные авианосцы, строительство которых ведется с 2009 года. Первый авианосец такого типа был введен в состав флота США в 2017 году.