Один человек погиб в результате шторма "Эльза" во Флориде
По меньшей мере один человек погиб во время обрушившегося на штат Флорида тропического шторма "Эльза", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным властей города Джексонвилл (штат Флорида), местный житель погиб, когда дерево под напором ветра рухнуло на автомобиль. Скорость ветра в городе достигала 22,2 м/с.
В соседнем с Флоридой штате Джорджия порядка 10 человек серьезно пострадали в результате торнадо на парковке базы ВМС США Кингс-Бей. По словам представителя военной базы, урон нанесен ряду построек на территории объекта.
Ураган "Эльза", сформировавшийся в Мексиканском заливе, ослабел до тропического шторма у побережья Флориды. На данный момент он движется в северо-восточном направлении. Порывы ветра в его пределах достигают 20 м/с.
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