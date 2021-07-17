Авиарегулятор США поручил авиакомпаниям проверить около 2,5 тыс. самолетов Boeing 737

Федеральное авиационное управление США (FAA) выпустило директиву, предписывающую американским авиакомпаниям провести проверку порядка 2,5 тыс. самолетов Boeing 737 на предмет неисправных реле и перепада давления в салоне. Об этом сообщила в пятницу телекомпания ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Невыявленная неисправность обоих реле может <...> замедлить обнаружение экипажем недостаточного давления в салоне и привести к потере экипажем работоспособности из-за гипоксии [недостатка кислорода в организме] и, как следствие, потере контроля над самолетом", - цитирует телекомпания заявление авиарегулятора.

Переключатели являются частью системы, предназначенной для предупреждения экипажа воздушного судна о разгерметизации кабины. Самолеты оснащены двумя реле перепада давления, поэтому в случае выхода из строя одного из них резервный продолжает функционировать. Если же оба реле неисправны, то на высоте более 3 тыс. м система предупреждения может не сработать, и уровень кислорода в салоне может упасть до "опасно низких" значений, предупреждает FAA.

Как уточняет телеканал, авиакомпаниям будет предоставлено 90 дней на осуществление проверок и замену реле. Осмотр может занять от 30 минут до часа, для замены потребуются всего 15 минут.

"Безопасность - наш наивысший приоритет, и мы полностью поддерживаем распоряжение FAA", - говорится в заявлении корпорации Boeing телеканалу ABC.