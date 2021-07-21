Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,1 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,1 млн баррелей и на 16 июля составили 439,687 млн баррелей, сообщило Минэнерго США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали сокращения запасов на 4,5 млн баррелей.
На 17:35 мск сентябрьский фьючерс на нефть Brent на Лондонской бирже ICE дорожал на 3,2%, до $71,57 за баррель, нефть WTI росла на 3,45%, до $69,52 за баррель.
Лента новостей
Команда "Как по маслу" в числе сильнейших Украинской Лиги Смеха: Посвящаем успех памяти Анара Мамедханова (ФОТО)
Два мировых рекорда в Башкортостане. Ансамбль "Ритм" с успехом представил Азербайджан на Всемирной фольклориаде (ВИДЕО,ФОТО)
«Южный газовый коридор» помогает Юго-Восточной Европе перейти на более качественный источник энергии – глава МИД Хорватии (Эксклюзив)
ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" провело благотворительную акцию по случаю праздника Гурбан (ФОТО)
Минкульт о работе над созданием Музея Победы и Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана
Путин: Россия и Азербайджан работают над тем, чтобы развернуть совместное производство вакцин против COVID-19 на территории Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: По транспортному коридору Север-Юг было транспортировано грузов на 20% больше, чем в прошлом году
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены решительно на то, чтобы постконфликтный период протекал максимально безболезненно