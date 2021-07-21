Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,1 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,1 млн баррелей и на 16 июля составили 439,687 млн баррелей, сообщило Минэнерго США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали сокращения запасов на 4,5 млн баррелей.

На 17:35 мск сентябрьский фьючерс на нефть Brent на Лондонской бирже ICE дорожал на 3,2%, до $71,57 за баррель, нефть WTI росла на 3,45%, до $69,52 за баррель.